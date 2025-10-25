来春センバツの重要な参考資料となる秋季高校野球関東大会の準決勝で、山梨学院（山梨1位）が11―4で専大松戸（千葉1位）を破り、花咲徳栄（埼玉1位）は7―4で佐野日大（栃木1位）を破り、それぞれ決勝進出を決めた。関東のセンバツ出場枠は東京と合わせて現状「6」。関東からは5校選出の可能性がある。ベスト4に残った山梨学院、専大松戸、佐野日大（栃木1位）、花咲徳栄（埼玉1位）は有力な選考対象となった。東京との兼