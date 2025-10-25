人材採用・キャリア支援サービス『クロスワーク』を提供するX Mile株式会社（東京都新宿区）は、このほど「今後の働き方」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、オフィス職（ホワイトカラー）の約7割が「条件次第で現場職（ブルーカラー）に転職もアリ」と考えていることがわかりました。また、自身の業務がAIで代替されると認識している人ほど、「現場職への転職はアリ」と捉える割合が高まることも明らかとなってい