◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃が、試合前練習の行われているグラウンドに姿を現さなかった。別メニュー調整を行っており、試合前に小久保裕紀監督は「今日は練習に来ていない。今日は外れます」とベンチ外となる見通しを説明した。26日以降は未定。クライマックスシリーズを欠場した近藤健介が日本シリーズ開幕前に1軍に合流するなど、ベストメン