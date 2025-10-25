¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ!1980Ç¯Âå¤Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç³èÌö¤·¤¿?¥²¡¼¥¸¥Ä²È?¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆàÎÉ¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ï´®¤¨¤ë¥ï¥¤¡£Í½Â¬¤·¤Æ¤Ê¤¤Æü¡¹¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£¾¬¤â¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ø¡×¤È¡¢¥­¥ã¥Ã¥×¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý½Ñ²È¤Î¼Ä¸¶¾¡Ç·(83)¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¿!¡×¡Ö¸ÄÅ¸´Ñ¤Ë