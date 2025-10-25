【1回戦】◆10月25日龍谷（佐賀）0−6長崎日大福岡大大濠1−4熊本工小林西（宮崎）−出水中央（鹿児島）ウェルネス（沖縄）−明豊（大分） ◆10月26日 10時（サ）沖縄尚学−有明（熊本） 10時（S）杵築（大分）−九州国際大付（福岡） 12時半（サ）神村学園（鹿児島）−宮崎学園 12時半（S）唐津商（佐賀）−長崎西 【準々決勝】◆10月28日10時（S）？？？−？？？10時（サ）長崎日大−？？？12時半（S）？？？−