福岡県警春日署は25日、那珂川市中原1丁目53番地付近で24日午後3時20分ごろ、徒歩帰宅中の小学生女児に男性が「コーヒーを飲みに行かないか」と声をかける事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は50代、グレー系のキャップ帽、グレーのジャンパーを着用していたという。