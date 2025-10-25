ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大家の男性に素行注意され逆上、刃物突きつけ脅迫したとして無職女を… 静岡県 時事ニュース SBS NEWS 大家の男性に素行注意され逆上、刃物突きつけ脅迫したとして無職女を逮捕 2025年10月25日 15時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡市清水区の無職の61歳女が警察に現行犯逮捕された 借りている自宅の大家の男性に対し、包丁を突きつけ脅した疑い 素行を注意され逆上したとみられ、警察が詳しい経緯などを調べている 記事を読む おすすめ記事 制止する男性を車で押しのけ逃走 宿泊代を踏み倒した男を強盗容疑で逮捕【高知】 2025年10月20日 18時56分 匿流実行役勧誘か、男逮捕 強盗傷害疑い、警視庁 2025年10月20日 19時26分 「執行猶予なんていらんだろ」「すぐ刑務所に入ってくれ」 SNSで疑問噴出…「執行猶予」は何のためにある制度なのか 2025年10月20日 8時15分 偽合格証で特定技能取得か 群馬のベトナム人男女逮捕、大阪 2025年10月23日 18時55分 山形県内今年8人目の被害 キノコ採りの男性が襲われけが 西蔵王公園キャンプ場も利用停止 2025年10月20日 18時19分