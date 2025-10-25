25日午後、宇部市で軽乗用車が溝にはまる単独事故が発生し、乗っていた2人がケガをして病院に搬送されています。警察や消防によりますと、25日午後1時50分ごろ、「軽自動車が単独事故で車内に運転手の方が乗ったまま」などと通報があったということです。軽乗用車には男女2人が乗っていて、ケガをしていたため病院に搬送されました。軽乗用車は宇部市妻崎開作のホームセンター駐車場から道路に出たあと、溝にはまった