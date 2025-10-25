「プロレス・マリーゴールド」（２６日、両国国技館）プロレス団体のマリーゴールドは２５日、都内で両国大会の前日会見を行った。年間最大ビッグマッチのメインイベントで対戦する“アイコン”岩谷麻優（３２）、米ＷＷＥスーパースターのイヨ・スカイ（紫雷イオ、３５）が出席。７年半ぶり８度目となるシングルマッチでの激突を前に、感情が高ぶった岩谷は「緊張感とか懐かしさとかうれしさとか、色んな感情が入り交じって、