「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）通算３アンダー、１８位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝は５バーディー、ノーボギーとスコアを伸ばし通算８アンダー、ホールアウト時点で５位に浮上した。第１日で７３と出遅れたが「日に日にチャンスで（パターが）やっと入ってきてくれたかな」と、グリーン上の感覚が良くなって、バーディー量産体勢に入った。