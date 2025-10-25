巨人の田中瑛斗投手（26）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。小学生時代からの“必需品”を明かした。この日のテーマは「温泉」。これに、別府、由布院など有名温泉地を抱える大分県出身の田中瑛は「関東圏内の人たちが同級生でカラオケ行くぐらいの感覚で温泉行ってました」と笑顔。「小学校の時も、友達たちとチャリンコで温泉