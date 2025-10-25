山田洋次監督の91本目となる最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）より、本作で描かれる“たった1日の旅”の始まりを描く本編シーンが解禁となった。【動画】映画『TOKYOタクシー』本編映像長年にわたり日本映画界を牽引してきた山田監督が、人生の機微を見つめる“心のロードムービー”を新たに描く本作。主人公・高野すみれ役で倍賞千恵子、タクシー運転手・宇佐美浩二役で木村拓哉が出演する。ある日、85歳のすみれを