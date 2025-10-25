◇秋季高校野球東海大会準決勝中京大中京―大垣日大（2025年10月25日刈谷球場）中京大中京（愛知1位）が、大垣日大（岐阜1位）に競り勝ち、決勝進出を決めた。26日に東海王者を目指し、三重（三重1位）と決勝戦を行う。2点を先行した中京大中京は3回に逆転を許したが、4回に再び追いつき、5回に森風馬の右前打で勝ち越した。さらに終盤に追加点を挙げ、粘る大垣日大を振り切った。決勝進出を決めた三重、中京大