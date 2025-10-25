シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の山本彩と元メンバー同士のほっこり交流が反響を呼んでいる。２５日までに自身のＳＮＳを更新し、「おひさし凪ちゃん」と同じく元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲との２ショットを公開した山本。「ランチして、ショッピングしていっぱい喋（しゃべ）って、いっぱい笑って外は雨でも、心は快晴な日でした」とポカポカした気持ちをつづり、２人で笑顔を見せる写真を投稿した。また、