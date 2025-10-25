25日朝、湖西市で軽自動車がガードレールに衝突する事故があり、車を運転していた71歳の女性が死亡しました。警察によりますと、25日午前8時ごろ湖西市大知波で軽自動車がガードレールに衝突する事故がありました。この事故で車を運転していた愛知県豊橋市に住む女性（71）が意識不明の状態で病院に搬送されましたが死亡が確認されました。現場は、緩やかな右カーブの上り坂で車は何らかの理由でハ