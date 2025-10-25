ザ・クロマニヨンズのギタリスト、真島昌利（63）が25日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。音楽を始める前に没頭していたことを明かした。ナイツから、大の巨人ファンで長嶋茂雄さんのファンと紹介された。真島は「大好きです。僕は長嶋さんになりたかったですもんね、子どものときに」と語った。土屋伸之から「野球少年だったんですか」と聞かれると、真島は「野球少年で