手荷物の中身確認させていただいてよろしいでしょうか？電車内のトラブルで暴行を受けた男性が死亡。22歳の被告人が問われる罪は／泣かせますね、裁判長（1）公正・公平な判決とは？罪を償うとはどういうことなのか--？ 日々さまざまな事件と向き合い、自分を信じて判決を下す裁判官たち。裁判官としてはまだ見習いの判事補・三浦瑞希も、電車内のトラブルから発展した傷害致死事件や、「窃盗症」の母親による万引きといった事件