10月25日、B1西地区の三遠ネオフェニックスは、同日に開催される第5節GAME1の川崎ブレイブサンダース戦を4選手が欠場することを発表した。 今年5月に全治6～8カ月の左アキレス腱断裂と診断された佐々木隆成と、24日付で右大腿二頭筋腱損傷のためインジュアリーリストに登録されたダリアス・デイズに加え、この試合ではヤンテ・メイテンと浅井英矢もコンディション不良のためにベンチ登録外に。 メイ