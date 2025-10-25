JR四国によりますと、きょう（25日）午後2時22分ごろ、JR予讃線の箕浦～川之江間で列車と人が接触しました。 この影響で、JR予讃線の観音寺～新居浜間で列車の運転を見合わせていましたが、午後4時35分ごろ運転を再開しました。 列車への影響は、以下のとおりです。 ○特急列車（下り）▶ しおかぜ・いしづち１３号観音寺駅～新居浜駅間※部分運休▶ しおかぜ・いしづち１５号観音寺駅ᦉ