噴火警戒レベル2が発表されている雌阿寒岳について札幌管区気象台は２０２５年１０月２５日午後３時までに、午後1時17分から連続して継続的に噴火している状態だと発表しました。噴火の規模はごく小規模だということです。札幌管区気象台によりますと、噴煙は灰白色で火口縁上の高さおよそ200メートルまで上がり、北東に流れているということです。この噴火による大きな噴石の飛散は確認されていませんが、引き続き、ポンマ