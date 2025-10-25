茨城県境町で土の中に男性の遺体が遺棄された事件で、男性の肋骨が折れていたことがわかりました。【映像】連行される臼井容疑者の様子指定暴力団山口組系の臼井良容疑者（38）ら6人は6月、境町の土の中に都内に住む松永淳さん（48）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。松永さんは衣服を一部しか着ていない状態で発見されましたが、その後の捜査関係者への取材で肋骨が折れていたことがわかりました。これまでのところ刺