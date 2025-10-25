お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（４１）が２４日、都内で行われた「Ａｍａｚｏｎデバイス秋の新製品発表会」に出席した。イベントでは、カズレーザーが「秋のＥｃｈｏ＆Ｒｉｎｇ先行体験レポーター」としてＡｍａｚｏｎデバイス新製品の魅力をアピールした。進化した性能に感心続きのカズレーザー。テクノロジーに関連した今後の目標について尋ねられると「防犯カメラデビュー」と回答した。「防犯カメラは