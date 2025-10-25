【モデルプレス＝2025/10/25】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）、YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女・梶原叶渚、俳優の樋口幸平らが25日、葛西臨海公園・汐風の広場にて開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。【写真】辻ちゃん長女、ミニスカから美脚披露◆希空ら、サスティナブルアイテム着用全出演者が1つ以上のサスティナブルアイテムを取り入