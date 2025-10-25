盛岡〜宮古間で途中停車駅ゼロJR東日本は、2025年10月17日に「冬の臨時列車」を発表。JR山田線では、快速「宮古真鱈号」を2026年1月25日（日）に1往復運転することを明らかにしました。【画像】これがJR山田線「途中停車駅ゼロの快速」運行時刻です山田線は、岩手県の盛岡駅と宮古駅を東西に結ぶ延長102kmのローカル線。JR東日本では、屈指の閑散ローカル線となっています。この快速「宮古真鱈号」は、宮古市で開催される「