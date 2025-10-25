◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手が右股関節の違和感で欠場することになった。試合前の練習でグラウンドに姿を見せず、別メニュー。小久保裕紀監督は「アクシデントです」と明かした。スタメンの予定だったが「晃が難しいから、さっき見直しました。別のバージョンで」と変更。第２戦以降の復帰の可否は「２４時間でどうなるか」と保留した