テレビ東京は２５日、料理家の栗原心平氏が出演する「ぺこもぐキッチン」（日曜・後１１時）を２６日から放送すると同局のホームページで発表した。コンプライアンス違反で元ＴＯＫＩＯ・国分太一が降板し、終了した「男子ごはん」の後番組となる。栗原氏が、おなかが「ペコペコ」なゲストを招いて、テーマを元に調理。料理の悩みや最新グルメにも触れつつ、料理を「もぐもぐ」と味わってもらい、幸せを届ける―というコンセプ