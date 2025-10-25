英国のエレクトロポップ・デュオ「ソフト・セル」のメンバーであるデイヴ・ボールさんが22日、ロンドンの自宅で眠るように亡くなった。66歳だった。長年健康状態が思わしくなかったとされ、バンドメイトのマーク・アーモンドは「素晴らしく輝かしい音楽の天才」と故人を称えた。 【写真】サングラスを外せば、素顔は陽気なおじさん風だったデイヴさん マークは公式サイトで「この文章を書くの