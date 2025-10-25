JKAに入った連絡によれば、25年UCIトラック世界選手権大会3日目がチリ・サンティアゴで行われ、女子スプリントに参戦した佐藤水菜（26）が銀メダルを獲得した。昨年は同種目で銅メダルだったが、今年は1段階、ステップアップした。決勝はオランダのヘッティ・ファンデルヴォウとの対決。だが、パリ五輪の女子ケイリン銀メダリストの前にストレートで2本取られ敗れた。佐藤は自身のX（旧ツイッター）に「悔しくも銀メダルで