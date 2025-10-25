タレント・キャスターの横山ルリカさんが自身のインスタグラムで、見事なドライバーショットを披露しています。 【写真を見る】【 横山ルリカ 】 “久々ゴルフ” のドライバーショットにフォロワー感嘆「ナイスショット＆ナイススタイル」横山さんは「久々に行けたゴルフ」「感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいました」とテキスト。しかし、投稿した動画では、ティーグラウンドからブレることなくフェアウェイの中盤を