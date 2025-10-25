91歳の母親の求めに応じ、62歳の息子は母の首に手をかけ殺害しました。8年にわたる孤独な介護の末に、なぜ母の命を奪うに至ったのか。男性が事件の経緯を告白しました。【写真で見る】事件現場となった自宅で取材に応じた男性ひとり母を支えた日々「『殺して』の言葉が苦しかった」「息子のあんたが責任をもって私を殺しなさい」これは、62歳の男性が警察署で書いたものです。男性は2025年5月、自宅で91歳の母親の首を絞めて殺害し