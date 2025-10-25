All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「夜景が美しいと思う温泉地」に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「宮崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【3位までの全ランキング結果を見る】2位：京町温泉／60票えびの市にある京町温泉は、宮崎県と熊本県の県境にほど近く、霧島連山の麓に広がる温泉郷です。すぐそばを川内川が流れ、豊