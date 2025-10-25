元ヤクルト監督の真中満氏（54）が25日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「古田ご夫妻と（ハートの絵文字）」とつづり、古田敦也氏と妻の中井美穂の間に挟まれた3ショットを投稿。これにファンからは「古田夫妻との写真かなりレアですね」「明らかに美穂さん酔ってる」などの声が寄せられた。