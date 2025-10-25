高市総理大臣は、初めての外国訪問となるマレーシアに出発し「大きな成果をあげたい」と、意欲を示しました。【映像】初外遊に出発前の高市総理「しっかりとASEAN首脳との信頼関係も深めて大きな成果をあげてきたいなと思っております」「『世界の真ん中で咲き誇る日本外交』しっかりと進めてまいります」（高市総理大臣）高市総理は出発前に報道陣の取材に応じ、今回の訪問ではASEANとの首脳会議に出席するほか、議長国のマレ