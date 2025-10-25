【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）【映像】大谷、軽く振って“変態弾”→とんでもない大飛球10月24日（日本時間10月25日）行われたワールドシリーズ第1戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った変態弾が話題となっている。ドジャースが大量ビハインドで迎えた7回表ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で迎えた1番・大谷の第4打席