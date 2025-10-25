大阪や京都の中心部が観光客で混雑し、ホテル料金が高騰する中、奈良が宿泊先の「穴場」として脚光を浴びている。奈良は大阪や京都から訪れやすく、これまでは日帰り観光が中心だった。近年では国内外から宿泊施設の進出が相次いでおり、関西での観光客の流れを変えつつある。（喜多河孝康）国内外から進出星野リゾートは２０２７年に、奈良県明日香村に新施設「星のや飛鳥」を開業する。敷地内には棚田を想起させる庭を整備す