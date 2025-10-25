大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）で前相撲に臨む“史上最強の新弟子”バトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）が２５日、横浜市内で伊勢ケ浜部屋の出張稽古に姿を見せた。笑顔を見せながら、子どもたちと稽古などを行ったオチルサイハン。モンゴル出身で、同郷の横綱照ノ富士（現伊勢ケ浜師匠）が引退したことにより、入門から４年半たって、ようやく秋場所の新弟子検査を受検。待ち遠しかった本場所デビュ