リリーフ左腕のアンソニー・バンダ投手（３２）が肩を落とした。２４日（日本時間２５日）のブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦（ロジャースセンター）は先発のスネルが同点の６回に捕まって降板すると、２番手のシーハンが適時打と押し出しで勝ち越しを許し、さらに３番手のバンダが代打・バーガーにＷＳ史上初の代打満塁本塁打、カークにも２ランを浴びて火に油を注いだ。ＷＳシリーズでもリリーフの弱点を露呈し、ま