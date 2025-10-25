10月25日、京都競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラム（牡2・栗東・池江泰寿）が快勝した。3馬身差の2着にサンライズケヴィン（牡2・栗東・平田修）、3着に1番人気のアンリミテッド（牡2・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:55.6（良）。【新潟6R】永島まなみが今年の18勝目…コンフォルツァで抜け出すフェデラー半弟坂井瑠星騎乗の2番人気、ゴールデンスラムが嬉しい