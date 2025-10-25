10月25日、新潟競馬場で行われた6R・3歳上1勝クラス（若手騎手・芝1800m）は、永島まなみ騎乗の4番人気、コンフォルツァ（牡3・栗東・松永幹夫）が勝利した。1/2馬身差の2着にトゥルーサクセサー（牡4・美浦・高木登）、3着にスピアッジャローザ（牝3・美浦・蛯名利弘）が入った。勝ちタイムは1:46.6（良）。1番人気で河原田菜々騎乗、マーシーラン（牝4・栗東・渡辺薫彦）は5着、2番人気で舟山瑠泉騎乗、アンドローゼス（牝4