国際会議に参加するため、羽田空港からイタリア・ローマへ出発する袴田巌さんの姉ひで子さん＝25日午前1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑判決を受け、再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉ひで子さん（92）は25日、ローマ教皇レオ14世らが出席する国際会議に参加するため、羽田空港からイタリア・ローマへ出発した。28日午前（日本時間28日午後）、死刑廃止を訴えるスピーチをする予定。袴田さんは拘禁症状や体調を考慮し