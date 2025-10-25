食事もとってもおいしいので、旅行先として人気のある｢台湾｣。今回は、台湾最大の都市･台北の中山エリアに位置するおすすめのホテル｢オークラ プレステージ台北(台北大倉久和大飯店)｣のレストランやおすすめのお土産について紹介します。別記事では、ホテルの客室や朝食などについても紹介しているので、そちらも参考にしてもらえると嬉しいです。 オークラ特製ベーカリー｢The Nine｣ ホテル1階