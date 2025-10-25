出産や子育ては大きな喜びである一方で、不安を感じる人も少なくありません。妊娠や出産のこと、お金の問題など、心配の種はさまざま。「将来的に子どもが欲しい」と考えている男女を対象にアンケートを実施したところ、6割が何らかの不安を感じていることが分かりました。【写真】子どもは何人ほしいですか？みんなの考えは調査は、株式会社NEXERと青山ラジュボークリニック埼玉提携院が、事前調査で「将来的に子どもが欲しい」と