俺（コウジ）は、妻のケイコと3人の娘たち（中2のアヤネ、小4のカオリ、6才のマドカ）を育てている。共働きをしつつ、家事にも子育てにも積極的に動いてくれるケイコには感謝しかない。俺には10才年下の妹・ナオがいる。両親には幼いころから「きょうだいはいつまでも仲良く」と言われて育ってきた。だからナオが結婚して姪っ子のリンちゃんが産まれて、これからはうちの娘たちも含めてみんなで仲良くしていこうと思っていた。しか