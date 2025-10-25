＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン3日目◇25日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の3日目が進行している。予選プールBのチームジャパンはホスト国の韓国と対決。竹田麗央＆古江彩佳とコ・ジンヨン＆ユ・ヘランのマッチアップは引き分けに終わった。〈スイング写真〉完璧フェード連発！世界の竹田麗央はこう飛ばす前半は2UPで折り返した日本だったが、後半で韓国の猛攻にあう。13番