＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権2日目◇24日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞日本勢7人が出場し、全員が決勝進出を果たした。中野麟太朗（早大）が首位に立ち、初出場の長〓大星（勇志国際高）も1打差の4位と、日本勢の強さが光る。そのなかで、同じく初出場の片野貫一朗（エリム・クリスチャン・カレッジ）も優勝戦線に浮上してきた。アジアアマを2度制した松山英樹、当時は体が細かった