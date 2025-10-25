＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、第3ラウンドが終了した。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が9バーディ・1ボギーの「64」をマーク。2位に8打差をつけるトータル20アンダーの単独首位で最終日に挑む。【写真】ハッピーバースデイ！ 中村心に大会からサプライズトータル12アンダ