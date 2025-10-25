シンガー・ソングライターの崎山蒼志（23）が25日、所属事務所の公式サイトを通じ、26日の広島公演の開催見合わせを発表した。体調不良のためとしている。所属事務所「ソニー・ミュージック・アーティスツ」の公式サイトで「10月26日（日）広島Live space Reedにて開催を予定しておりました崎山蒼志弾き語りツアー2025『ダイアリー』公演は、体調不良により公演を見合わせさせて頂くこととなりました」と報告。振替公演につ