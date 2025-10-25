アジア歴訪に出発したアメリカのトランプ大統領は北朝鮮の金正恩総書記との会談について「100％オープンだ」と述べました。トランプ大統領は24日、日本を含むアジア歴訪に向かう大統領専用機で記者団の取材に応じ、北朝鮮の金正恩総書記との会談について「100％オープンだ」と述べました。また、トランプ氏は北朝鮮が「多くの核兵器を保有している」との認識も示しました。ただ、米朝首脳会談に関してアメリカ政府高官は、アジア訪