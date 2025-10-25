※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任早々に生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用の事実を知り、人気実習生・川合への嫉妬を募らせる。川合が男子生徒に告白される場面を目撃し、「不適切な関係だ」と校長に訴えるが、川合は生徒の気持ちを思い真実を語れず、校長の失望を招いてしまう。誤解を解こうと生徒たちは校長室へ向かうが、その矢先、