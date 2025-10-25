◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第３日（２５日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、今季３勝でメルセデセスランキングトップの佐久間朱莉（大東建託）が５連続を含む９バーディー、１ボギーの６４をマークして通算２０アンダーとし、リードを８打に広げた。初日からの首位を守り、完全優勝に王手をかけた。ホールアウト後に「今日も一打に集中してプ